افتتاح مركز تعليمي في مخيم الجفينة بمارب الرابطة الوطنية لأسر الشهداء تنظم أول لقاء تشاوري مع الإعلاميين في مأرب لماذا امتنعت روسيا وامريكا وبريطانيا عن التصويت لمشروع قرار الهدنة في غزة؟ وما الفرق بين الهدنة ووقف اطلاق النار؟ أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية الأميركية يصارح العالم بحقيقة إسرائيل ودور واشنطن في حرب غزة اتفاق يمني قريب بموجبه تتكفل السعودية بدفع المرتبات.. الأمير خالد بن سلمان يتحدث عن ''خارطة طريق'' ويكشف نتائج لقائه بمجلس القيادة الرئاسي موقع أكسيوس يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل مجلس الأمن يوافق على مشروع يدعو إلى هدن إنسانية في غزة دراسة علمية مذهلة وضخمة تكشف المجموعة الأكثر عرضة لخطر إدمان الهواتف الذكية غزة..تحطم الأرقام القياسية في اعداد الموتى والدة أمير قطر تثير تفاعلا بتصريح عن غزة من تركيا
نظمت الرابطة الوطنية لإسر الشهداء اليوم الخميس بمدينة مأرب اللقاء الإعلامي الاول( شركاء الرابطة) بحضور كوكبة من الإعلاميين والنشطاء والمثقفين .
وفي اللقاء أكد الدكتور عبدالعزيز الشدادي رئيس الرابطة على الدور الرائد الذي تقوم به الرابطة كأول منظمة يمنية تمثل أسر الشهداء وتسعى لإستخراج مستحقات الشهداء ورعاية ذويهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم .
وأشار الى ان الرابطة هي عبارة عن رابطة حقوقية تطالب بحقوق أسر الشهداء المكفولة لهم دستوراًوقانوناً.
وأضاف من خلالها نحاول ان نقدم بعض المشاريع القانونية التي تسهم في التشريعات اليمنية حتى تحمي حقوق الشهداء وحقوق أسرهم.
وقال الشدادي : لقد أدركنا منذ البداية أننا لا يمكن أن نحقق أي إنجاز إلا بالشراكة مع الإعلام باعتباره صانع وموجه للرأي العام .
وشكر الشدادي جميع الصحفيين والاعلاميين على جهودهم في خدمة قضايا الشهداء وذويهم ومساندة قضاياهم. العادلة .
من جانبه استعرض الدكتور علي القهالي رئيس لجنة الرقابة بالرابطة مراحل الصراع مع أئمة الكهنوت السلالية عبر التاريخ وتضحيات اليمنيين في التحرر من الفكر الاستبدادي الرجعي .
وعبر الإعلاميون خلال مداخلاتهم ونقاشهم مع قيادة الرابطة عن سرورهم بهذا اللقاء مؤكدين أن مساندة قضايا الشهداء وحقوقهم ليست منة من أحد بل هي واجب اصيل في عنق كل إعلامي وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار .
تخلل اللقاء عرض تقديمي لمسيرة الرابطة منذ التأسيس واهم الانجازات والمشاريع المزمع تنفيذها مستقبلا . حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة الإدارية بالرابطة وجمع. من الإعلاميين والمراسلين من مختلف وسائل الاعلام العاملة بمدينة مأرب .