الرابطة الوطنية لأسر الشهداء تنظم أول لقاء تشاوري مع الإعلاميين في مأرب

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظمت الرابطة الوطنية لإسر الشهداء اليوم الخميس بمدينة مأرب اللقاء الإعلامي الاول( شركاء الرابطة) بحضور كوكبة من الإعلاميين والنشطاء والمثقفين .

وفي اللقاء أكد الدكتور عبدالعزيز الشدادي رئيس الرابطة على الدور الرائد الذي تقوم به الرابطة كأول منظمة يمنية تمثل أسر الشهداء وتسعى لإستخراج مستحقات الشهداء ورعاية ذويهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم .

وأشار الى ان الرابطة هي عبارة عن رابطة حقوقية تطالب بحقوق أسر الشهداء المكفولة لهم دستوراًوقانوناً.

وأضاف من خلالها نحاول ان نقدم بعض المشاريع القانونية التي تسهم في التشريعات اليمنية حتى تحمي حقوق الشهداء وحقوق أسرهم.

وقال الشدادي : لقد أدركنا منذ البداية أننا لا يمكن أن نحقق أي إنجاز إلا بالشراكة مع الإعلام باعتباره صانع وموجه للرأي العام .

وشكر الشدادي جميع الصحفيين والاعلاميين على جهودهم في خدمة قضايا الشهداء وذويهم ومساندة قضاياهم. العادلة .

من جانبه استعرض الدكتور علي القهالي رئيس لجنة الرقابة بالرابطة مراحل الصراع مع أئمة الكهنوت السلالية عبر التاريخ وتضحيات اليمنيين في التحرر من الفكر الاستبدادي الرجعي .

وعبر الإعلاميون خلال مداخلاتهم ونقاشهم مع قيادة الرابطة عن سرورهم بهذا اللقاء مؤكدين أن مساندة قضايا الشهداء وحقوقهم ليست منة من أحد بل هي واجب اصيل في عنق كل إعلامي وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار .

تخلل اللقاء عرض تقديمي لمسيرة الرابطة منذ التأسيس واهم الانجازات والمشاريع المزمع تنفيذها مستقبلا . حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة الإدارية بالرابطة وجمع. من الإعلاميين والمراسلين من مختلف وسائل الاعلام العاملة بمدينة مأرب .