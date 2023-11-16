وكيل محافظة مأرب يفتتح بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بمأرب جمال الكامل اليوم، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي كأول بنك يفتح مركزه الرئيس بمأرب.
وفي حفل الافتتاح، أكد الوكيل مفتاح أن افتتاح مركز رئيسي لبنك تجاري في مأرب يعد خطوة متقدمة لها دلالات كبيرة أمنية واقتصادية واجتماعية وتنموية وإضافة نوعية للسوق المالية التي يجري إنشاؤها في المحافظة.
وأشار الوكيل مفتاح إلى أن بنك الشرق سيمثل أحد الشركاء المهمين والفاعلين مع السلطة المحلية من أجل تحقيق التنمية والرفاه وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لاستغلال الفرص الكبيرة والواعدة التي تتميز بها المحافظة في مختلف المجالات.
من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة البنك صادق عبده ناجي الخدمات والمميزات التي يقدمها البنك لعملائه على المستوى الوطني والخارجي.
مؤكدا أن البنك يسعى إلى حشد الطاقات وتعبئة الموارد الاقتصادية اللازمة للتنمية الاقتصادية على أسس تكاملية من أجل تقديم خدمات مصرفية متكاملة بأحدث التقنيات المتطورة والتفوق في تلبية الاحتياجات المصرفية المتنوعة والمتوافقة مع أحكام الشريعة.