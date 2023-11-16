هيئة العمليات تختتم فعاليات الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة للعام 2023

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اختتمت هيئة العمليات اليوم الأربعاء الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة اليمنية (تحت شعار الاعداد طريق النصر)، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وفي كلمته نقل رئيس هيئة الأركان تحايا رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الرئاسي، ووزير الدفاع، مهنئا المتخرجين بما تلقوه من معلومات وما اكتسبوه من خبرات ومهارات خلال فترة الدورة، مشيدا بجهود القائمين على تنظيم هذه الدورات النوعية.

وحث رئيس هيئة الأركان العامة على جهود التدريب والتأهيل والإعداد، والاستعداد الكامل للدفاع عن الوطن وكبح جماح المليشيات الحوثية ومخلفات الإمامة الكهنوتية.

وشدد رئيس الأركان على التحلي بالجاهزية القتالية العالية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة مع كل جهود السلام، "ولكن السلام الذي يحقق لشعبنا الأمن والاستقرار والحرية والكرامة".

وثمن رئيس الأركان الجهود التي تبذلها هيئة العمليات في الاعداد الفعال في بناء مؤسسة عسكرية قوية على أسس وطنية ومهنية بما يدفع نحو المضي قدما نحو تحقيق الأهداف الوطنية السامية.

من جانبه رحب رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول برئيس هيئة الأركان العامة، مثمناً دعم القيادة السياسية والعسكرية لهيئة العمليات، مؤكداً أن هيئة العمليات ستكون عند مستوى التحدي وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة العليا.

والقيت في الحفل عدد من الكلمات والقصائد التي اكدت في مجملها على اهمية توحيد الصف الوطني لاستعادة امن واستقرار البلاد وفي ختام الدورة التي حضرها مستشارو وزير الدفاع وعدد من قادة المناطق العسكرية تم تكريم المبرزين