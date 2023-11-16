الهيئة الوطنية للأسرى تدين اقدام مليشيا الحوثي بتصفية أسير حرب

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اقدام مليشيا الحوثي على اعدام أسير الحرب “محمد أحمد عبدالله وهبان” في السجن الحربي بصنعاء. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما وتم اعتقاله في منطقة “ماس” في مفرق الجوف بتاريخ 14 نوفمبر 2020، وتم إبلاغ أسرته عن إعدامه يوم أمس الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 من خلال الطلب من عائلته استلام جثته.

واعتبرت الهيئة هذا الفعل “جريمة خطيرة، وبشعة، و ضد الإنسانية ومخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان” وأشار البيان إلى أن القوانين الدولية الإنسانية تنص على وجوب التعامل مع أسرى الحرب بكرامة وإنسانية وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام ضد أسرى الحرب، ويجب أن تتم معاملتهم بطرق عادلة وفقا للمعايير المعترف بها دوليا.

ودعا البيان مليشيا الحوثي إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مؤكدا على وجوب ضمان حماية كرامة وحقوق أسرى الحرب، ومنع استخدام عقوبة الإعدام ضدهم في جميع الظروف وتأكيد العدالة لهم. وطالب البيان بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة لمحاسبتهم على أفعالهم الإجرامية، مجدد دعوة الهيئة لجميع الدول الفاعلة في الملف اليمني والمنظمات الدولية للعمل على حماية حقوق أسرى الحرب وضمان احترام قوانين الحرب وحقوق الإنسان.