شرطة تعز تعلن القبض على خمسة مواطنين اختلسوا 300 مليون

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أعلنت السلطات الأمنية في تعز ضبطها خمسة موظفين متهمين بخيانة الأمانة واختلاس 300 مليون ريال.
وقال مركز الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، أن شرطة تعز ضبطت 5 موظفين بشركة تأمين بتهمة خيانة الأمانة بمبلغ 300 مليون ريال يمني.
ولفت إلى أن الشرطة وبعد أن تلقت بلاغا من قبل الشركة، تمكنت من ضبط المتهمين وايداعهم الحجز رهن الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن التحقيقات توصلت إلى قيام الموظفين المضبوطين بتحرير سندات مرتجع للبضاعة وهمية بعد بيع البضاعة واستلام مبالغها.