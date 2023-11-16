الوكيل مفتاح يفتتح بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر في مأرب

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بمأرب جمال الكامل اليوم، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي كأول بنك يفتح مركزه الرئيس بمأرب.

وخلال حفل الافتتاح، أكد الوكيل مفتاح أن افتتاح مركز رئيسي لبنك تجاري في مأرب يعد خطوة متقدمة لها دلالات كبيرة أمنية واقتصادية واجتماعية وتنموية وإضافة نوعية للسوق المالية التي يجري إنشاؤها في المحافظة.

من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة البنك صادق عبده ناجي الخدمات والمميزات التي يقدمها البنك لعملائه على المستوى الوطني والخارجي.

الى ذلك أشار جمال الكامل مدير البنك المركزي اليمني في مارب في كلمة له القاها أمام حضور كبير من رجال المال والاعمال ومدراء البنوك المصرفية ان بنك الشرق يأتي افتتاحة اليوم في قائمة الحادي عشر بنك من البنوك التجارية بداخل محافظة مأرب .

ويعتبر أول بنك رئيسي في المحافظة مشيرا ان هذا ياتي في اهتمام قيادة السلطة المحلية ممثله في اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ المحافظة الذي يولي هذا القطاع اهتماما كبيرا وبالمستثمرين مؤكدا يأتي هذا في ظل الامن والامان و الفرص الكبيرة الواعدة التي تتميز بها المحافظة في مختلف المجالات