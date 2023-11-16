راتب ضخم.. الكشف عن قيمة عقد غاياردو مع الاتحاد السعودي

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه المدرب مارسيلو غاياردو، بعد أن يتولى بصورة رسمية منصبه الجديد كمدرب نادي الاتحاد خلفًا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، الذي تمت إقالته من منصبه.

ووفقًا لما أورده موقع "lapaginamillonaria" الأرجنتيني، فإن غاياردو سيحصل على راتب سنوي في الاتحاد قدره 20 مليون دولار، وسيكون العقد لمدة عام ونصف حتى 30 يونيو 2025، مع خيار التمديد حتى نهاية عام 2026.

وأوضح التقرير: "غاياردو سيأخذ طاقمه التدريبي بالكامل إلى الاتحاد الذي يُعد أحد أقوى الأندية في المملكة العربية السعودية، وقد استثمر حوالي 154 مليون دولار في سوق الانتقالات الأخير لتشكيل فريق تنافسي للغاية".

وحاولت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الماضية التعاقد مع غاياردو، بعد مغادرته تدريب العملاق الأرجنتيني ريفر بليت نهاية العام الماضي، وكان من أبرز تلك الفرق أياكس وأولمبيك مرسيليا وليدز يونايتد وإشبيلية.

وكانت إدارة الاتحاد قد فضلت غاياردو على حساب المدرب الإسباني، جولين لوبتيغي، بعد تصويت تم خلال اجتماع مجلس الإدارة على اختيار المدير الفني الجديد للفريق الجدّاوي، ويُنتظر الإعلان رسميًا عن القرار خلال الساعات المقبلة.

ومن المُنتظر وصول المدرب الأرجنتيني إلى جدة نهاية الأسبوع الجاري، على أن يبدأ غاياردو عمله مع الاتحاد من مباراة الاتفاق، أمسية الجمعة 24 نوفمبر، ضمن الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

يُذكر أن غاياردو، البالغ من العمر 47 عامًا، حقق إنجازات رائعة مع ناديه السابق ريفر بليت، الذي تولى قيادته على مدار 8 سنوات، وحصد العديد من الألقاب، أبرزها كأس ليبرتادوريس مرتين، الدوري الأرجنتيني مرة، وكأس الأرجنتين 3 مرات.