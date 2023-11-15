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ارتفع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 11.500 شهيدا من بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، إضافة إلى 3640 مفقودا بينهم 1770 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض. كما أصيب في العدوان طيلة 40 يوما من القصف، 29 ألفا و800 شخص، يمثّل الأطفال والنساء 70% منهم.
وحسب آخر الإحصائيات التي قدّمها المتحدث باسم المكتب الحكومي في غزة الأربعاء 15 نوفمبر، فإن القصف خلف استشهاد 200 من الطواقم الطبية إضافة إلى 22 من رجال الدفاع المدني و51 صحفيا.
وتسبب العدوان في تدمير 95 مقرا حكوميا و255 مدرسة بينها 63 خرجت من الخدمة بشكل كامل، فضلا عن 74 مسجدا بشكل كلي و162 بشكل جزئي و3 كنائس. كما دمر الاحتلال واستهدف 55 سيارة إسعاف بشكل مباشر، وأخرج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة تماما.
وكانت آخر مجازر الاحتلال استهداف مدرسة “الموهوبين” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، والتي خلّفت عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال تفحمت أجسادهم تماما، حسب بيان حكومي
وتحدث المكتب الحكومي في غزة عن اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي وهدم بعض جدرانه والاعتداء على الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخله وإجبارهم على خلع ملابسهم للتثبت من عدم امتلاكهم أسلحة.