اليونيسف تتلقى 3 ملايين دولار لمكافحة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في اليمن

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تلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) مساهمة جديدة من صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF) لمكافحة سوء التغذية الوخيم لدى الأطفال في ست محافظات.
وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في منصة “إكس” اليوم الأربعاء: “شكراً للصندوق الإنساني لليمن على مساهمته السخية البالغة ما يقرب من 3 مليون دولار، لمكافحة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال”.
وأضافت أن هذه المساهمة سيتم تخصيصها لتوفير مستلزمات التغذية لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال في محافظات إب وأبين والجوف وتعز وريمة ولحج.
وتشير تقديرات “يونيسف” إلى أن هناك ما مجموعه 2.2 مليون طفل في اليمن مصابون بسوء التغذية الحاد، بينهم 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
يذكر أن صندوق التمويل الإنساني في اليمن هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تحت قيادة المنسق المقيم الذي يجعل التمويل متاحا بشكل مباشر لشركاء العمل الإنساني العاملين في اليمن، مما يمكنهم من تقديم المساعدات المنقذة للأرواح في الوقت المناسب وبشكل فعال للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. فيما تدير وحدة التمويل الإنساني التابعة لمكتب التنسيق العمليات اليومية للصندوق.