الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى الرياض اليوم الاربعاء، ناقش خلالها الجهود المتقدمة بشأن السلام في البلاد.

وقال مكتب المبعوث، في بيان له، إن غروندبرغ اختتم اليوم زيارة الى العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف، أن المبعوث التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبأعضاء مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي وطارق صالح وفرج البحسني.

كما التقى أيضًا بوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك. وأوضح ان النقاشات ركّزت "على تقدم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعالج بعض ظروف المعيشة المتدهورة في اليمن، ويؤسس وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد، ويمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة".

كما التقى غروندبرغ بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر.

واتفقا على أهمية الحفاظ على بيئة مواتية لمواصلة الحوار البنّاء من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جامعة في اليمن، وفقا للبيان.

وأعرب غروندبرغ، في لقاء مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، عن تقديره لوحدة المجلس في دعم استئناف العملية السياسية في اليمن.