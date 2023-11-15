الوكيل المخلافي يناقش مع وفد البرنامج السعودي المشاريع التي ينفذها بتعز

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ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم، مع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة نائب مدير مكتب البرنامج في عدن، محمد اليحي، المشاريع التي ينفذها البرنامج بالمحافظة واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية.
وخلال اللقاء ثمن وكيل المحافظة الدور الكبير للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم عدد من مشاريع المستدامه أهمها طريق هيجة العبد ، وكذا دراسة إنشاء محطة كهرباء بقدرة 30 ميجا وتبني إنشاء كلية الطب، ومركز السرطان، وعدد من المدارس في المحافظة.
وعقب اللقاء زار وفد البرنامج برافقه الوكيل المخلافي مشروع مدرسة الوحدة النموذجية بمديرية جبل حبشي التي تتكون من طابقين وتحتوي على 12 فصلا دراسيا ومعامل تطبيقية وملعب رياضي وملحقات اخرى، وسيستفيد قرابة 1200 طالب وطالبة من أبناء مديرية جبل حبشي ويجري إنشاءها بتمويل من البرنامج السعودي.
واطلع الوفد على الاستعدادات الجارية للاستلام الأولي من الجهة المنفذة بعد إستكمال أعمال الانشاء.