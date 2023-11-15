هيئة حقوقية دولية تدين اقتحام مستشفى الشفاء وتحويله إلى ثكنة عسكرية

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة الأربعاء 15 نوفمبر، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، مشيرا إلى أنه قام بتحويل المجمع إلى ثكنة عسكرية ومركز للاعتقال والتعذيب للمرضى والنازحين وفرق الرعاية الطبية.

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي الواقع غرب قطاع غزة بعد فترة من الحصار.

وأعرب المرصد في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن إدانته الشديدة اقتحام جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة مجمع الشفاء الطبي في غزة وتحويله إلى ثكنة عسكرية واستخدامه مركزا للاعتقال والتنكيل بالمرضى والنازحين، فضلا عن الإطارات الطبية.

وتحدث المرصد عن قلقه إزاء حدوث عمليات قتل وجرائم إعدام نتيجة سماع إطلاق نار متقطع داخل المجمع الطبي منذ أن تم اقتحامه.

ومنذ أيام عدة يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وجميع المستشفيات في القطاع إلى هجمات مستمرة بالقصف من قبل جيش الاحتلال، بزعم وجود مراكز للمسلحين الفلسطينيين، وذلك على الرغم من نفي المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الادعاء في عديد المناسبات.