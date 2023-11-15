عملية سياسية شاملة برعاية أممية على طاولة  رئيس المجلس وأعضائه ..تفاصيل 

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جرى اليوم الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض مباحثات مكثفة التقى فيها المجلس الرئاسي بوزير الدفاع السعودي اطلعة على التصعيد الحوثي المتواصل في الجبهات ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، وزير الدفاع السعودي أمام مستجدات الوضع اليمني، وفرص استئناف مسار السلام في ظل التعنت المستمر من جانب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات.

كما بحث اللقاء آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، بما في ذلك التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن خارطة الطريق المطروحة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، كما بحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية، والدولية.

وفي لقاء له آخر مع المبعوثيين الامريكي والاممي ناقش رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني مع المبعوثين الأمريكي والأممي الجهود الجارية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن، وذلك في لقاءات منفصلة.

وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الاربعاء، ومعه اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعثمان مجلي، مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي لدى اليمن ستيفين فاجن. وأضافت أن اللقاء تطرق، إلى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، وجهود الاشقاء والاصدقاء لتجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وأشارت إلى أن رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، تطرقوا للتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و التصعيد الاسرائيلي الغاشم، وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الانساني، وتداعيات ذلك على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدوا، موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وجدد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن، ودعم جهود السعودية، والوسيطين الأميركي، والأممي الرامية إلى إنهاء المعاناة الانسانية.

وذكّروا، بموقف المجلس والحكومة المنفتح على كافة المبادرات من اجل وقف الحرب، واحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً، والتعنت المستمر من قبل الحوثيين ازاء تلك الجهود، بما في ذلك استمرار رفض تجديد الهدنة، وفقا للوكالة.

كما استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الاربعاء، ومعه اعضاء المجلس، المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، وأطلقو من المبعوث الاممي، إلى احاطة بشأن اتصالاته الاخيرة، وجهوده لاستئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وذكرت وكالة سبأ، أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الوضع اليمني، والمساعي الحميدة السعودية، من أجل وقف اطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والاقليمية، والدولية.

وأكد العليمي، أهمية التزام المجتمع الدولي بقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة اليمنية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، الذي يضمن نزع سلاح من الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة، وحقها الحصري في تنفيذ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، بحسب الوكالة.

وشدد على ضرورة ممارسة اقصى الضغوط على جماعة الحوثي، ودفعها على التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتحقيق السلام المنشود الذي يستحقه جميع اليمنيين.