رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ومساندة قضاياها على مختلف المستويات.

وأشاد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الوطنية للمرأة برئاسة الدكتورة شفيقه سعيد، بدور المرأة اليمنية في خضم الاحداث الاستثنائية التي تشهدها اليمن.. لافتا الى حرص الحكومة على دعم تمكين المرأة لكي تحتل المكانة والدور اللائق بها وإزالة العوائق التي تواجهها في الظروف الراهنة.

واطلع رئيس الوزراء من رئيس وأعضاء اللجنة على تقرير حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية على المستوى المركزي والمحلي، والمعوقات التي تواجهها والدعم الحكومي المطلوب لزيادة تمكين المرأة اقتصاديا ومجتمعيا وتنمويا وتعزيز مشاركتها السياسية، إضافة الى ترتيبات عقد اجتماع المجلس الأعلى للمرأة لمناقشة وإقرار الخطة الخمسية التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة.