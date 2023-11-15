نادي المعلمين ينظم احتجاجات لإجبار الحوثيين على الإفراج عن رئيسه

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نادي المعلمين يقرر مواصلة الاضراب رغم اختطاف الحوثي معظم قياداته

ينظم نادي المعلمين في قادم الأيام وقفات احتجاجية لإجبار الحوثيين على الإفراج عن رئيس النادي الشيخ أبو زيد الكميم ورفاقه بعد مطالباتهم بصرف رواتب المعلمين.

ودعا النادي، في بيان له، الأربعاء المعلمين في كل المحافظات الوقوف صفاً واحداً إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النادي ومن معه وتنفيذ وقفات احتجاجية مرخصة من قبل المعنيين يوم الاثنين القادم.

و طالب النادي، النائب العام بإحالة الأمن المعنيين باحتجاز حرية رئيس النادي ومن معه للتحقيق الفوري معهم والافراج عن رئيس النادي وزملائه من المعلمين المعتقلين وفقاً للتوجيهات والقانون.

وأشار إلى أن القانون يجرم حجز حرية أي شخص دون أي مسوغ قانوني، معتبراً ذلك جريمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات.

وجدد النادي مطالبته جميع المنظمات الحقوقية ومنظمة الطفل التابعة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ونقابة المحامين الوقوف إلى جانب المعلمين ومطالبهم بصرف رواتبهم.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي واجهت الإضراب الشامل الذي يقوده نادي المعلمين اليمنيين منذ بداية العام الدراسي باختطاف رئيس النادي الكميم والأمين العام للنادي محسن الدار، ورئيس فرع النادي في محافظة المحويت ناصر القعيش، فضلا عن خطف رئيس فرع النادي في محافظة ريمة إبراهيم جديب.

و يخوض المعلمون مطالب حقوقية ضد جماعة الحوثي الإرهابية التي لا تريد صرف مرتباتهم كونها لا تثق فيهم لتدريس معتقداتها الطائفية وتهدف من وراء قطع مرتباتهم إجبارهم على ترك مجال التعليم بهدف استبدالهم بكوادرها العقائدية الأمر الذي يرفضه غالبية الشعب اليمني