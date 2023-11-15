المجلس الرئاسي يناقش مع وزير الدفاع السعودي بالرياض السلام في اليمن

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وخلال اللقاء الذي عقد بالرياض، نقل الأمير خالد بن سلمان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى القيادة السعودية وتهانيهم لها بالنجاح الكبير للقمة العربية الاسلامية.

وبحث اللقاء آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، بما في ذلك التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن خارطة الطريق المطروحة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، كما بحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية، والدولية.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، وزير الدفاع السعودي أمام مستجدات الوضع اليمني، وفرص استئناف مسار السلام في ظل التعنت المستمر من جانب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس دعمهم الكامل للمساعي السعودية من اجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية في البلاد.

وأشاد العليمي بموقف المملكة الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل والظروف، وحرصها المستمر على انهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

من جانبه جدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان خلال اللقاء التزام المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي، وتشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.