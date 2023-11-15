غزة مهددة بالانقطاع عن العالم خلال ساعات قليلة.. ماذا يحصل؟

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حذرت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة، “بالتل وجوال”، يوم الأربعاء، من”توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة” في القطاع.
وذكرت الشركتان في بيان مشترك “نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة الحبيب بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المنشأة.
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من ألفي شخص عالقين، بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة التي تتهم الدولة الصهيونية حماس باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.