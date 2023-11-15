مسابقة دولية للقرآن الكريم .. تخوض غمارها 67 دولة واليمن تحصد المراتب المتقدمة

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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حصدت الجمهورية اليمنية، اليوم، ثلاثة مراتب متقدمة في جائزة الكويت الدولية لحفظ لقرآن الكريم وقرآءآته وتجويد تلاوته بنسختها الثانية عشر، التي انطلقت بمشاركة ١١٧ حافظًا لكتاب الله يمثلون ٦٧ دولة على مستوى أنحاء العالم في الثامن من نوفمبر الجاري بالعاصمة الكويت.

وقد أوفدت وزارة الاوقاف والإرشاد -الإدارة العامة للمسابقات الدولية - ثلاثة ممثلين للجمهورية اليمنية في فروع حفظ القرآن الكريم وتلاوته كاملًا، والقراءات العشر، وصغار الحفاظ، تمكن جميعهم من الحضور المشرف في المراتب المتقدمة، حيث حصل القارئ/ محمد دماج - فرع الحفظ على المركز الثاني وجائزة مالية قدرها ثلاثون الف دولار، وحصل الطفل الموهوب الذي خطف الأضواء في المسابقة القرآنية أيمن محمد سعيد اليوسفي على المركز الثالث بجائزة مالية قدرها ثلاثة عشر ألف دولار، فيما حصل القارئ/أحمد الحدأ - على المركز الخامس فرع القراءات العشر - وجائزة مالية قدرها ست وعشرون الف دولار.

وفي اتصالٍ مباشرٍ لحظة التكريم هنأ معالي وزير الاوقاف والارشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، ممثلي اليمن في هذه المسابقة القرآنية الكبيرة التي حظيت بمنافسة شديدة بهذا الانجاز الكبير الذي يضاف لرصيد الوزارة من التتويجات في مجال حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده، حيث حصدت الوزارة خلال ثلاثة أشهر فقط سبعة مراكز عالمية في مسابقة( ماليزيا، ودبي،والمغرب، والكويت، وقطر).

ونوه معاليه بالجهد الكبير الذي تبذله الإدارة العامة للمسابقات الدولية في ترشيح وتأهيل وترتيب ومشاركة وسفر ممثلي الجمهورية اليمنية.

. وقالت وزاره الأوقاف ان هذه النجاحات تأتي في سياق دعم وتشجيع معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، للمسابقات القرآنية الداخلية والخارجية وإعادة تنظيم وترتيب عملها بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن ، ووسط إشادات كبيرة من لجنة التحكيم،