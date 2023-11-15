الهند تعلن للعالم عن مخاوفها من حرب غزة

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قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن خلال فعالية اليوم الأربعاء، في نيودلهي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "دليل مثير للقلق على التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة".
وأضافت سيتارامن خلال مؤتمر أنّ "الصراع الدائر في إسرائيل وغزة يبرز التحديات الجيوسياسية التي تعترض الممر" بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
ووقعت دول عدة في سبتمبر/أيلول الماضي، على مقترح الممر الاقتصادي الجديد، الذي يعرف اختصاراً بممر "الهند الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي ـ IMEU" منها الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسعودية والإمارات، والأردن، وإسرائيل.
ويربط المشروع عبر السكك الحديدية والموانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا مع سعي الولايات المتحدة لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تؤسس لبنية تحتية عالمية، بممر اقتصادي وتجاري جديد. وقد اتفق قادة هذه الدول على التوصل إلى "خطة عمل" خلال 60 يوماً منذ إعلان المشروع في سبتمبر/أيلول الماضي.
والممر المقترح سيمر عبر أراضي الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرباً مدمرة لليوم الـ40، على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، من بينهم نحو 4700 طفل وأكثر من 3100 امرأة، فضلاً عن إصابة أكثر من 29 ألفاً، 70 بالمائة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.