4 بنود رئيسية للحالة اليمنية وضعها المجلس الرئاسي على المبعوث الأممي.. العليمي يشدد على الالتزام بتنفيذها عاجل: أول رئيس في العالم يعلن نيته مقاضاة إسرائيل دوليا مستشفى الشفاء يتصدر عناوين الأخبار.. اليمن تعلق على همجية جيش الإحتلال في اقتحام المستشفى وبداخله 3 آلاف مدني 57 جاسوساً في تركيا يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية الرئاسة ترد على مبادرات السلام.. العليمي وثلاثة من اعضاء المجلس الرئاسي يستقبلون المبعوث الأمريكي وسفير واشنطن تقرير مثير عن مساعدات أمريكا العسكرية للاحتلال في حرب غزة ونوعية السلاح المقدم كشف تفاصيل صفقة الـ50 مليار دولار بين شركة عربية وبوينغ قوات الإحتلال توسّع توغلها في غزة وكارثة المستشفيات تتفاقم تفاصيل كشف مناطق المواجهات… معارك ضارية مع وصول إسرائيل إلى عمق مدينة غزة أشهر مدينة هجرين الحضارم بوابة اليمن التاريخية تنتظر تقدير الحاضر ..ماذا تعرف عنها وأين موقعها؟
استنكرت الجمهورية اليمنية باشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.
واكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الاربعاء أن ذلك يتنافى مع ابسط القيم الانسانية، ويعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وجريمة لايجوز تبريرها تحت اي مبرر او ذريعة ويجب محاسبة مرتكبيها.
ودعت المجتمع الدولي عموما ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص للعمل الفوري على وقف آلة الدمار المفرطة والقتل الاسرائيلية واعلان وقف عاجل لاطلاق النار، وبما يكفل إنهاء هذه المأساة بحق الشعب الفلسطيني.
وبعد حصاره لأيام، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
وأظهرت مشاهد أولية متداولة للحظات الاقتحام، الدخان يتصاعد في أحد أروقة المستشفى.
فيما ناشد مواطنون ومرضى محاصرون داخل المشفى المجتمع الدولي بالتدخل مطالبين باخراجهم، ومشيرين إلى عدم وجود طعام أو ماء أو كهرباء.
وكشف المحاصرون عن وجود حالات طبية صعبة جداً، بالإضافة تكدس الجثث في ساحة المستشفى حيث بدأت بالتحلل.
أتى ذلك، فيما لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في المستشفى لا سيما في أحد الطوابق تحت الأرض.
ولم يجد الجيش الإسرائيلي إلا المدنيين داخل المجمع، إلا أنه احتجزتهم.
من جهته، أعلن محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص في المستشفى، محملا إسرائيل مسؤولية حياة هؤلاء.
كما أضاف في مؤتمر صحفي من مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة أن "القوات الإسرائيلية موجودة في أقسام بمستشفى الشفاء منذ عشر ساعات متواصلة، وقامت بتفيتش كل الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين كما اعتقلت بعضا ممن كانوا فيه.
إلى ذلك، أكد أن المستشفى تعرض خلال الفترة السابقة "لثمانية اعتداءات كبيرة.
وتتهم إسرائيل حماس بالتمركز في مواقع أسفل المستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة، مؤكدة أنها مجرد تبريرات لارتكاب "جرائم حرب".
يشار لى أنه بعد ساعات من اقتحام مجمع الشفاء وتفتيش غرفه وقبوه، لم تعثر القوات الإسرائيلية على مؤشرات تدل على وجود أسرى أسفله، أو مراكز قيادة لحماس أو أنفاق، وفق ما نقلت بوقت سابق هيئة البث الإسرائيلية.
واقدك جيش الاحتـ.ـلال الإسـ.ـرائيلي على تفجير مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة .
مصادر من داخل المجمع قالت إن الاحتلال اعتقل عددا من النازحين وذوي الشهـ.ـداء والجرحى في المستشفى
من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ان البؤس في مستشفى الشفاء بغزة يظهر "الهمجية" التي يسمح بها "صمت غير مبرر" لمجلس الأمن الدولي.