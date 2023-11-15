الرئاسة ترد على مبادرات السلام.. العليمي وثلاثة من اعضاء المجلس الرئاسي يستقبلون المبعوث الأمريكي وسفير واشنطن

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء في الرياض، ومعه اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعثمان مجلي، مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي لدى اليمن ستيفين فاجن.

وتطرق اللقاء، الى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومستجدات الوضع اليمني، وجهود الاشقاء والاصدقاء لتجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

كما تطرق رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، للتطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، و التصعيد الاسرائيلي الغاشم، وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الانساني، وتداعيات ذلك على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

و جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن، ودعم جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والوسيطين الاميركي، والاممي الرامية الى انهاء المعاناة الانسانية التي صنعها انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس في هذا السياق، بموقف المجلس والحكومة المنفتح على كافة المبادرات من اجل وقف الحرب، واحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً، و التعنت المستمر من قبل المليشيات الحوثية ازاء تلك الجهود، بما في ذلك استمرار رفض تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان، و تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات.