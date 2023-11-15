‏تقرير مثير عن مساعدات أمريكا العسكرية للاحتلال في حرب غزة ونوعية السلاح المقدم

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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هذا التقرير نشرته "بلومبيرغ" بعنوان: "الولايات المتحدة ترسل بهدوء المزيد من الذخيرة والصواريخ إلى إسرائيل".

زاد البنتاغون بهدوء مساعداته العسكرية لإسرائيل، تلبية لطلبات تشمل المزيد من الصواريخ الموجّهة بالليزر لأسطول طائرات أباتشي الحربية، فضلا عن قذائف 155 ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر خارقة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية.

ويمتد خط الأسلحة إلى إسرائيل إلى ما هو أبعد من توفير صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية والقنابل الذكية التي تنتجها شركة بوينغ. ويستمر الأمر حتى مع تحذير مسؤولي إدارة بايدن إسرائيل بشكل متزايد من محاولة تجنّب وقوع إصابات بين المدنيين في قطاع غزة.

إن الأسلحة التي تسعى إسرائيل للحصول عليها أثناء قتالها لحركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها جماعة إرهابية، مدرجة في وثيقة تحمل عنوان طلبات "الزعيم الإسرائيلي الكبير"؛ مؤرّخة في أواخر أكتوبر ويتم تداولها في البنتاغون.

ويتم بالفعل شحن الأسلحة أو تعمل وزارة الدفاع على إتاحتها من المخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا للوثيقة التي استعرضتها "بلومبيرج نيوز". حتى أواخر تشرين الأول/أكتوبر، على سبيل المثال، تمّ تسليم جميع الطلقات البالغ عددها 36 ألف طلقة من ذخيرة مدفع عيار 30 ملم، و1800 من الذخائر الخارقة للتحصينات M141 المطلوبة وما لا يقل عن 3500 جهاز رؤية ليلية، حسبما تظهر الإحصائيات.

ورفض متحدث باسم البنتاغون مناقشة التفاصيل، لكن وزارة الدفاع قالت في بيان إنها "تستفيد من عدة سبل - من المخزونات الداخلية إلى قنوات الصناعة الأمريكية - لضمان حصول إسرائيل على الوسائل للدفاع عن نفسها".

وجاء في البيان أن "هذه المساعدة الأمنية مستمرة في الوصول بشكل شبه يومي". وقالت إن الولايات المتحدة تقدم بسرعة ذخائر دقيقة التوجيه وقنابل ذات قطر صغير وقذائف مدفعية 155 ملم وذخائر أخرى. هذا إلى جانب صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية ومعدات الدعم الطبي.

وتشمل ذخيرة المروحيات الحربية من طرازAH-64 Apache حوالي 2000 صاروخ هيلفاير موجّه بالليزر من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، والتي نقلت إسرائيل بعضها إلى قواتها ،بينما تسعى فرق الجيش الأمريكي للحصول على الإمدادات من المخزونات في ألمانيا وكوريا الجنوبية، وفقا للإحصاء. . كما تتضمن أكثر من 36 ألف طلقة من عيار 30 ملم تطلقها مدفع الأباتشي.

ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يستخدم مروحيات أباتشي "لدعم القوات الإسرائيلية في الاتصال بمقاتلي حماس، وذلك باستخدام بنادقها من عيار 30 ملم ضد المقاتلين العالقين في العراء وصواريخ هيلفاير ضد المركبات ومواقع القتال أو المخابئ التي تستخدمها حماس"، كما قال مايكل آيزنشتات، مدير البرامج العسكرية والأمنية في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، والذي أضاف: "ربما يستخدمون أيضا صواريخ هيلفاير في القتل المستهدف لكبار القادة عندما تتاح الفرصة".

وطلبت إسرائيل أيضا أكثر من 57,000 قذيفة مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 ملم و20,000 بندقية M4A1، وما يصل إلى 5,000 جهاز رؤية ليلية من طراز PVS-14، و3,000 ذخيرة محمولة باليد من طراز M141 خارقة للتحصينات توفرها القيادة المركزية الأمريكية، و400 مدفع هاون عيار 120 ملم، و75 قذيفة هاون من طرازM141. المركبة التكتيكية الخفيفة المشتركة الجديدة للجيش ومشاة البحرية، والتي تحل محل سيارة هامر.

وبحسب الحصيلة، تبرعت الولايات المتحدة أيضا بمخزونها من 312 صاروخا اعتراضيا من طراز تامير. وتسافر بطاريتا القبة الحديدية التابعتان للجيش إلى إسرائيل عن طريق البحر.

وتشمل شحنات الأسلحة قذائف عيار 155 ملم. تم إرسال الـ 57 ألفا من المخزونات الأمريكية في إسرائيل إلى مواقع القيادة الأمريكية الأوروبية لإعادة تخزين الذخائر التي تم إرسالها إلى أوكرانيا لمعركتها ضد الغزو الروسي. والآن يتم إرسال الذخائر المعاد تخزينها إلى إسرائيل لاستخدامها في الصراع مع حماس، وفقا لما ذكره أحد مساعدي الكونجرس ومسؤولين أمريكيين.

وعلى النقيض من إسرائيل، قدمت الولايات المتحدة أكثر من مليوني قذيفة عيار 155 ملم وأكثر من 800 ألف طلقة عيار 105 ملم إلى أوكرانيا، وفقًا لملخص جديد لوزارة الخارجية.

وطلبت إسرائيل أيضا 200 طائرة بدون طيار خارقة للدروع من طراز Switchblade 600 من إنتاج شركة AeroVironment Inc. وقد اشترت أوكرانيا الطائرات بدون طيار مباشرة من الشركة.

ليس لدى الجيش الأمريكي أيّ منها في مخزونه. وليس من الواضح ما إذا كانت شركة AeroVironment تمتلك الطائرات بدون طيار في مخزونها أم أنها ستحتاج إلى بنائها. ورفض متحدث باسمAeroVironment التعليق.

ويمكن للولايات المتحدة توجيه منح التمويل العسكري الأجنبي للشراء من خلال عملية المبيعات العسكرية الأجنبية، وفقا لمسؤول في الصناعة مطلع على هذه القضية. وكشفت DefenseScoop، وهي نشرة إخبارية متخصصة في تكنولوجيا الدفاع ومقرها واشنطن، عن طلب Switchblade 600 في وقت سابق.