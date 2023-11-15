قوات الإحتلال توسّع توغلها في غزة وكارثة المستشفيات تتفاقم

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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في اليوم الـ39 للحرب، احتدمت المعارك في مدينة غزة مع تقدم الجيش الإسرائيلي في عمقها، أمس الثلاثاء، وسط تقارير عن تفاقم أزمة المستشفيات فيها بعدما توقف كثير منها عن العمل، وتحولت باحات بعضها إلى مقابر جماعية لدفن الضحايا.

وقال مواطنون في مدينة غزة لـ«الشرق الأوسط» إنهم باتوا محاصرين بالفعل مع وصول الجنود الإسرائيليين إلى مناطقهم وحاراتهم، مشيرين إلى أن أي شخص يتحرك في شوارع غزة يتم استهدافه من الطائرات المسيّرة والدبابات والجنود. ووصلت القوات الإسرائيلية في الساعات الماضية إلى ميدان فلسطين في وسط المدينة، وتوغلت في مناطق مختلفة بمحافظة غزة، لكنّ مصدراً في الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة أكد أن القوات ال«لن تهنأ بدقيقة راحة هنا».

في المقابل، أعلنت إسرائيل استيلاءها على مراكز ورموز حكم «حماس» في مدينة غزة، و«السيطرة العملياتية على مخيم الشاطئ». ومع إحكام حصار المستشفيات، اضطر الأطباء في مستشفى الشفاء، أمس، إلى دفن جثامين عشرات المواطنين في الساحة الخارجية.

وقال صحافيون إن مواطنين وطواقم طبية وإدارية تطوعوا لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع، وتمكنوا من دفن نحو 100 من الجثامين.

في غضون ذلك، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس عن توقعه بأن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» سيتحقق، وقال من البيت الأبيض: «ابقوا هناك، إننا قادمون».

كذلك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين في «حماس» وأفراد مرتبطين بهم، بالإضافة إلى مسؤول في «الجهاد الإسلامي».

وجاء ذلك في وقت لوحت هذه الجماعة الأخيرة بالانسحاب من أي صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل احتجاجاً على «طريقة المفاوضات».

في سياق متصل، هزّت حرب غزة، ثقة المسؤولين الأميركيين في إدارتهم الداعمة في شكل كبير لإسرائيل؛ إذ وجَّه أكثر من 400 من المسؤولين المعينين سياسياً، والموظفين الذين يمثِّلون نحو 40 وكالة فيدرالية أميركية، أمس، رسالة إلى الرئيس بايدن تتضمن احتجاجاً على دعمه لإسرائيل في حرب غزة، وتطالبه بالسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر