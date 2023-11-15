تعرّف على الحكّام الأربعة لمباريات الإفريقي القاريّة

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ضبط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكّام الذين سيديرون مباريات النادي الإفريقي في إطار منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم:
الجولة الأولى:الاحد 26 نوفمبر 2026النادي الإفريقي – دريمز الغاني الحكم الملغاشي اندوفترا راكوتوخوانا.
الجولة الثانية:الأحد 3 ديسمبر 2023 أكاديميكا الأنغولي – النادي الإفريقي الحكم البينيني أديسا عبدول رافيو ليغالي.
الجولة الثالثة:الاحد 10 ديسمبر 2023ريفرز يونايتد النيجيري – النادي الإفريقي الحكم الموريتاني دحان بيدا.
الجولة الرابعة:الاربعاء 20 ديسمبر 2023النادي الإفريقي -ريفرز يونايتد النيجيري الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل