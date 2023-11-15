كتائب القسام تعلن قتل 9 جنود وتدمير 22 آلية للاحتلال بغزة

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّها قتلت اليوم الثلاثاء 9 جنود من جيش الاحتلال، ودمّرت 22 آلية متوغّلة في قطاع غزة، وذلك وسط معارك ضارية في محاور عدة.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنّها “أجهزت على 7 جنود من المسافة صفر في محور شمال مدينة غزة”، وأضافت أنّها استهدفت ناقلة جند ودبابة في المنطقة نفسها، مؤكّدة أنّ النيران اشتعلت فيهما.

كما أعلنت كتائب القسام أنّها أجهزت على “جنديين من قوات العدو”، من المسافة صفر، وأصابت 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغّلة في بيت حانون. وفي سلسلة بيانات أخرى، أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال في محاور القتال بمدينة غزة، وفي المنطقتين الوسطى والشمالية.

وأكّدت كتائب القسام أنّ مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة كانت متحصّنة في مبنى شمال غزة، وأخرى متحصّنة في مبنى جنوب غرب غزة، بواسطة قذائف مضادة للأفراد من نوع “تي بي جي”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن سلسلة من العمليات والاشتباكات التي خاضها مقاتلوها في محاور عدة، خاصة في مدينة غزة. وقالت السرايا -في بيان- إنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات، وصفتها بالضارية، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغّلة وسط مدينة غزة. وبالتزامن، أعلنت كتائب المجاهدين (أحد فصائل المقاومة بغزة)، أنّها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محوري النصر وتل الهوا بمدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، كما قالت إنّها قصفت حشودا إسرائيلية شرق حي الزيتون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقرّ بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين الليلة الماضية في المعارك البرية شمالي قطاع غزة، مما يرفع الحصيلة المعلنة لقتلاه إلى 47 منذ بدء اجتياحه البري يوم 27 أكتوبر الماضي.