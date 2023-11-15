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قالت مصادر محلية بمحافظة مأرب، مساء الثلاثاء، بانقطاع شبكة الهاتف النقال "يمن موبايل" وخدمة أنترنت الفور جي، والانترنت الأرضي "يمن نت" في المحافظة بشكل كلي.
وأضافت المصادر، أن الانقطاع بدأ الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وتوقفت خدمات المزود الرئيسي للإنترنت الأرضي في اليمن يمن نت، وشبكة الهاتف النقال يمن موبايل، وخدمة الانترنت فور جي.
ولم تتحدث المؤسسة العامة للاتصالات أو شركة يمن موبايل للهاتف النقال، عن أسباب انقطاع خدماتها بشكل مفاجئ.