فرنسا تجدد دعمها لوحدة المجلس الرئاسي والحكومة

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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جددت فرنسا تأكيدها على دعم وحدة مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، وعمل الحكومة المعترف بها.

وقالت سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، في تغريدة على منصة "إكس"، إنها التقت بعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، ضمن المقابلات التي أجريها بمناسبة تسلم مهامي.

وأكدت كاترين قرم كمون، دعم فرنسا المتجدد لوحدة مجلس القيادة الرئاسي وعمل الحكومة.

وكانت كمون، قد قدمت مطلع الشهر الماضي، نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن.