مليشيات الحوثي تهدد بضرب السفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هدد زعيم مليشيا الحوثي المصنفة ارهابيا ، الثلاثاء، بإغلاق مضيق باب المندب أمام سفن الاحتلال الإسرائيلية، كما توعد بضرب أي سفينة إسرائيلية تحاول عبور المندب. وقال عبدالملك الحوثي، في خطاب تلفزيوني، إنه جماعته ستواصل الهجمات على “إسرائيل”، وأنها لن تتوانى في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأوضح “أن الكيان الصهيوني يستخدم أسلوب التمويه والتهريب في عبور سفنه التجارية من باب المندب، عبر رفع أعلام لبلدان أخرى وإغلاق رادارات هذه السفن خشية استهدافها”، لافتاً إلى أن هذه الأساليب لن تستمر. وأكد الحوثي، أن “القوات البحرية وخفر السواحل التابعة لجماعته، تدقق وتبحث عن أي سفينة لها ارتباط بإسرائيل وأنها لن تتردد في استهدافها”.

وكانت جماعة الحوثي أكدت في أكثر من مناسبة، إطلاقها طائرات مسيرة وصواريخ على أهداف داخل إسرائيل، ردا على الاستهداف المتواصل لأهالي قطاع غزة. والخميس، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الاحتلال الإسرائيلي يدرس الرد على مهاجمة الحوثيين في اليمن، دون مزيد من التوضيح حول طبيعة هذا الرد. ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.