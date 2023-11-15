آخر الاخبار

إحباط هجوم مسلح للمليشيات الحوثية شمال الضالع أمريكيون يتظاهرون داخل مبنى أوكلاند الفدرالي ضد العدوان على غزة مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء في اليمن لمدة عام كيف نتجنب مضاعفات نزلات البرد؟ أولى الجزر التي ستصبح غير صالحة للسكن بسبب تغير المناخ الاعلان عن فشل اتفاق تجاري سري بين أمريكا ودول آسيا هل يدق  العدوان الصهيوني على غزة المسمار الأخير في نعش النظام العالمي؟ تعرف على أسباب تضخيم الاحتلال الإسرائيلي معركة مجمع الشفاء الطبي بغزة وسر اصراره على دخوله عاجل .. تركيا ترفع دعوى قضائية ضد نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية امام محكمة الجنايات الدولية كشف محامي حزب حرب الجسور تحتدم بالسودان.. والدعم السريع تهاجم شمال كردفان

إحباط هجوم مسلح للمليشيات الحوثية شمال الضالع

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 112

أحبطت وحدات من المقاومة الجنوبية اليوم هجوما للملشيات الحوثية الارهابية في قطاع الثوخب شمال غرب محافظة الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية أن المليشيات شنت هجوما كبيرا باتجاه شعب أحمد والشاجلة والقشاع مشيرة إلى دحر المليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة في العناصر والمعدات القتالية.

وأشارت المصادر إلى الإشتباك العنيف مع المعتدين الحوثيين بسلاح المدفعية والهاون ما اوقع قتلى وجرحى بصفوفها وأجبر المعتدين المتبقين على الفرار باتجاه جحورهم في المنطقة.

إقراء أيضاً
مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء في اليمن لمدة عام
الحديدة.. السلطات الإرتيرية تطلق 29 صياداً من سجونه
المبعوث الأميركي يتوجّه إلى الخليج لدفع جهود السلام في اليمن
رئيس الوزراء يناقش جهود السلطة المحلية بحضرموت مواجهة تداعيات إعصار تيج
مليشيا الحوثي تقضي على حياة أسير من الجيش الوطني في أحد سجونها بطريقة وحشية ..تف
كشف عن تلقيه تهديداً مباشراً من واشنطن.. عبد الملك الحوثي يتحدث عن عودة الحرب مع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول