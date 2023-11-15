إحباط هجوم مسلح للمليشيات الحوثية شمال الضالع

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحبطت وحدات من المقاومة الجنوبية اليوم هجوما للملشيات الحوثية الارهابية في قطاع الثوخب شمال غرب محافظة الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية أن المليشيات شنت هجوما كبيرا باتجاه شعب أحمد والشاجلة والقشاع مشيرة إلى دحر المليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة في العناصر والمعدات القتالية.

وأشارت المصادر إلى الإشتباك العنيف مع المعتدين الحوثيين بسلاح المدفعية والهاون ما اوقع قتلى وجرحى بصفوفها وأجبر المعتدين المتبقين على الفرار باتجاه جحورهم في المنطقة.