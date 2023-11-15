مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء في اليمن لمدة عام

الأربعاء 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وافق اعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، على تمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن حتى منتصف ديسمبر من العام المقبل.

وأعلن المجلس، حسب القرار، الذي اعتمده بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحمل الرقم 2707، اعتزامه مراجعة الولاية واتخاذ القرار الإجراء المناسب فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2024.

كما طلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لإعادة تشكيل فريق الخبراء، بالتشاور مع لجنة مجلس الأمن الخاصة بالقرار الأممي رقم 2140.