أولى الجزر التي ستصبح غير صالحة للسكن بسبب تغير المناخ

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 181

يعيش نحو مليون شخص في الجزر المرجانية، مثل تلك الموجودة في جزر المالديف، وتوفالو، وكيريباتي، وجزر مارشال.

ويبلغ ارتفاع هذه الجزر بضعة أمتار فقط، مما يجعلها من بين الأماكن الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة لتغير المناخ.



وقد اختفت بالفعل خمس جزر غير مأهولة في جزر سليمان تحت الأمواج في القرن الماضي.

وجزر المالديف، وكيريباتي، وتوفالو، وجزر مارشال لديها أعلى نسبة من مساحة أراضيها المعرضة للخطر لأنها جميعها جزر مرجانية وتفتقر إلى أرض مرتفعة كافية للجوء مقارنة بالدول الجزرية المنخفضة الأخرى التي تملك المزيد من الأراضي المرتفعة المتاحة للفرار إليها.

كما تبين، فإنه من المستحيل الإجابة على هذا السؤال، وهناك أربع جزر توضح السبب وراء ذلك، وهو أنه ليس لدى العلماء بيانات دقيقة عن ارتفاع العديد من هذه الجزر النائية، وحتى لو كان لديهم بيانات دقيقة، فإن هذه المعلومات لا تتنبأ بموعد غمرها بالمياه.

وقال جيرونيمو جوسمان، الباحث في منتدى المناخ العالمي إن الجزر المرجانية ديناميكية للغاية وتمتلك القدرة على تغيير الشكل وتغيير الارتفاع وحتى الاندماج بسرعة كبيرة، ما يجعل من الصعب تحديد غمرها الوشيك.