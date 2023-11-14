سنكون جيش فلسطين.. 300 محام من كافة القارات يتطوعون لـمحاكمة إسرائيل الحديدة.. السلطات الإرتيرية تطلق 29 صياداً من سجونه المبعوث الأميركي يتوجّه إلى الخليج لدفع جهود السلام في اليمن رئيس الوزراء يناقشجهود السلطة المحلية بحضرموت مواجهة تداعيات إعصار تيج مليشيا الحوثي تقضي على حياة أسير من الجيش الوطني في أحد سجونها بطريقة وحشية ..تفاصيل اول رد عربي على تصريحات إسرائيلية دعت الى ترحيل أهالي غزة طوعيا الى بلدان العالم الأحزان تخيم على الديوان الملكي السعودي بعد وفاة أمير سعودي بعد حريق الخارجية.. نار غزة تشتعل في الكونغرس الأمريكي كشف عن تلقيه تهديداً مباشراً من واشنطن.. عبد الملك الحوثي يتحدث عن عودة الحرب مع التحالف وتوقف مشاورات السلام واغلاق باب المندب أمام سفير واشنطن.. موقف واضح وصريح لليمن مما يحدث في غزة
أطلقت السلطات الإرتيرية اليوم 29 صيادا من أبناء محافظة الحديدة كانوا يقبعون في سجونها منذ نحو عام.
وذكرت مصادر محلية وصول 29 صياداً لميناء الاصطياد اختطفتهم البحرية الإريترية من عرض البحر وتعرضوا لجرائم وأخفاء قسري وأعمال شاقة تخالف القانون الدولي و الانساني.