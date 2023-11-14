الحديدة.. السلطات الإرتيرية تطلق 29 صياداً من سجونه

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أطلقت السلطات الإرتيرية اليوم 29 صيادا من أبناء محافظة الحديدة كانوا يقبعون في سجونها منذ نحو عام.

وذكرت مصادر محلية وصول 29 صياداً لميناء الاصطياد اختطفتهم البحرية الإريترية من عرض البحر وتعرضوا لجرائم وأخفاء قسري وأعمال شاقة تخالف القانون الدولي و الانساني.