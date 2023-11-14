سنكون جيش فلسطين.. 300 محام من كافة القارات يتطوعون لـمحاكمة إسرائيل الحديدة.. السلطات الإرتيرية تطلق 29 صياداً من سجونه المبعوث الأميركي يتوجّه إلى الخليج لدفع جهود السلام في اليمن رئيس الوزراء يناقشجهود السلطة المحلية بحضرموت مواجهة تداعيات إعصار تيج مليشيا الحوثي تقضي على حياة أسير من الجيش الوطني في أحد سجونها بطريقة وحشية ..تفاصيل اول رد عربي على تصريحات إسرائيلية دعت الى ترحيل أهالي غزة طوعيا الى بلدان العالم الأحزان تخيم على الديوان الملكي السعودي بعد وفاة أمير سعودي بعد حريق الخارجية.. نار غزة تشتعل في الكونغرس الأمريكي كشف عن تلقيه تهديداً مباشراً من واشنطن.. عبد الملك الحوثي يتحدث عن عودة الحرب مع التحالف وتوقف مشاورات السلام واغلاق باب المندب أمام سفير واشنطن.. موقف واضح وصريح لليمن مما يحدث في غزة
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى الخليج هذا الأسبوع لدفع جهود السلام في البلاد.
وأضافت الخارجية في بيان أن ليندركينغ "سيجتمع مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين لبحث الخطوات اللازمة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الولايات المتحدة".
وأشار البيان إلى أن المبعوث الأميركي سيؤكد خلال زيارته أن "الفرصة سانحة لينهي اليمنيون الصراع في بلادهم والمضي قدماً نحو إحلال السلام وأن اندلاع صراع إقليمي أوسع يجازف بتقويض السلام في اليمن