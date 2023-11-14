رئيس الوزراء يناقشجهود السلطة المحلية بحضرموت مواجهة تداعيات إعصار تيج

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بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، جهود السلطة المحلية في التعامل مع التحديات القائمة وبينها مواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن إعصار تيج، والتنسيق القائم مع الحكومة لاستقرار الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين.
واطلع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، على ما نفذته السلطة المحلية من إجراءات والجهود المبذولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لمعالجة الاضرار الناجمة عن الاعصار، إضافة الى جهود تعزيز الاستقرار في المحافظة وترسيخ الامن فيها وخدمة المواطنين.
ونوه معين عبدالملك، بدور السلطة المحلية في محافظة حضرموت في التعامل مع تداعيات إعصار تيج، واسنادها لمحافظة المهرة في هذا الجانب.
وأشار رئيس الوزراء الى اهتمام الحكومة بمحافظة حضرموت كونها تمثل شوكة الميزان والنموذج الحقيقي في البناء والتنمية والتعايش.. مؤكدا الحرص على تحقيق التكامل بين السلطة المحلية والحكومة لتنفيذ الخطط التنموية وتعزيز مستوى الخدمات، وتفعيل المؤسسات الخدمية والايرادية.