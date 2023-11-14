مليشيا الحوثي تقضي على حياة أسير من الجيش الوطني في أحد سجونها بطريقة وحشية ..تفاصيل

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أقدمت مليشيا الحوثي على ارتكاب جريمة أخرى تضاف الى سجلها الملئ بالجرائم الارهابية ضد اليمنيين وكشفت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي ارتكبت جريمة بحق سجين أسير.
وذكرت المصادر بأن مليشيا الإرهاب الحوثية قامت بشنق الاسير/ "محمد احمد عبدالله وهبان" بالسجن الحربي بصنعاء، وهو أحد أسرى الجيش الوطني، لدى المليشيا الإرهابية ، وهو من أبناء محافظة عمران منطقة "المدان."
وأشارت المصادر إلى الاسير وهبان الذي تخلصت منه المليشيا شنقاً ، سبق وأن تم أسره في جبهة "ماس". وحسب المصادر، فقد اتصلت المليشيا الحوثية أمس الإثنين ، بجد الأسير طالبين منه الحضور لإستلام جثة حفيده.