الأحزان تخيم على الديوان الملكي السعودي بعد وفاة أمير سعودي

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود. وصدر عن الديوان الملكي السعودي البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الاثنين الموافق 29 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون