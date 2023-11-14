كشف عن تلقيه تهديداً مباشراً من واشنطن.. عبد الملك الحوثي يتحدث عن عودة الحرب مع التحالف وتوقف مشاورات السلام واغلاق باب المندب

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كشف زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو عبدالملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه تهديدا من واشنطن طالبته فيه بعدم الانخراط في معركة طوفان الاقصى.
واوضح الحوثي في كلمة متلفزة له بثتها القناة الرسمية للجماعة قناة المسيرة " ان الأمريكيين طالبو عبر وسطاء اقليمين بالحياد في معركة الأقصى ، لكنه ابلغهم بانه لا يتلقى الأوامر منهم.
واضاف: الأمريكي يتجه للضغط علينا عبر التهديد المباشر وبعودة الحرب مع التحالف وإعاقة الاتفاق مع التحالف بعد أن كان وشيكًا وإعاقة المساعدات الإنسانية.
واعلن الحوثي استمرار جماعته في استهداف الاحتلال الإسرائيلي في معركة مفتوحة بدءاً بالهجمات الجوية او باستهداف سفن الاحتلال في باب المندب والبحر الأحمر.
وتابع: عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية.
وجاءت كلمة الحوثي بعد ان سادت حالة من السخرية الواسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بشان اعلان الجماعة الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية استهداف مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.