أمام سفير واشنطن.. موقف واضح وصريح لليمن مما يحدث في غزة

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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جددت واشنطن موقفها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

وقالت وكالة سبأ ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، سفير الولايات المتحدة لدى بلادنا ستيفن هاريس فاجن، لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

وتطرق الجانبان، الى مستجدات الجهود المبذولة لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية في اليمن.

وبشأن فلسطين جدد بن مبارك، إدانة اليمن واستنكارها الشديدين للعدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالً أن الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمرضى وكذلك الأعيان المدنية التي يحتمي بها المدنيين هي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ككل أن يدينها ويعمل على وقفها.