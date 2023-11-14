أمام سفير واشنطن.. موقف واضح وصريح لليمن مما يحدث في غزة أول تحرك قضائي لمحاسبة بايدن على جرائم الحرب في غزة إعلان للخارجية الأميركية بشأن اليمن عدن.. اليمن تبحث مع بريطانيا التحديات الإقتصادية التي تواجه الحكومة وسبل معالجتها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ..و البرلمان العربي يعلق نمر وميركافا ودي 9.. تفاصيل أسلحة إسرائيل المدرعة في هجومها البري على غزة ماذا تعرف عن خنفساء هتلر وفراشة ترامب وغيرها ؟ المبعوث الأميركي لليمن إلى جولة خليجية لدفع جهود السلام إسرائيل تشل مدينة غزة مع اشتعال أعنف الموجهات... وتحكم حصار المستشفيات الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي على كيفية انتهاء المشهد الحالي في غزة
جددت واشنطن موقفها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.
وقالت وكالة سبأ ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم، سفير الولايات المتحدة لدى بلادنا ستيفن هاريس فاجن، لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.
وتطرق الجانبان، الى مستجدات الجهود المبذولة لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية في اليمن.
وبشأن فلسطين جدد بن مبارك، إدانة اليمن واستنكارها الشديدين للعدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالً أن الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمرضى وكذلك الأعيان المدنية التي يحتمي بها المدنيين هي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ككل أن يدينها ويعمل على وقفها.