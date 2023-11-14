المبعوث الأميركي لليمن إلى جولة خليجية لدفع جهود السلام إسرائيل تشل مدينة غزة مع اشتعال أعنف الموجهات... وتحكم حصار المستشفيات الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي على كيفية انتهاء المشهد الحالي في غزة تفاصيل عن حرب غزة والمعركة النهائية.. وإلى أين تسير الأمور؟ واشنطن بوست تكشف عن إتفاق في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر فابريغاس يقتحم عالم التدريب في إيطاليا بلقيس فتحي: لا للغناء.. نعم للتبرّع تضامنا مع غزة.. شرم الشيخ للمسرح الشبابي دون مظاهر احتفالية تحيا فلسطين" أغنية سويدية تجتاح مظاهرات الغرب شرطة تعز تستعيد ثلاثة مولدات كهربائية وتضبط المطلوبين
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى الخليج هذا الأسبوع لدفع جهود السلام في البلاد.
وأضافت الخارجية في بيان أن ليندركينغ «سيجتمع مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين لبحث الخطوات اللازمة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أن المبعوث الأميركي سيؤكد خلال زيارته أن «الفرصة سانحة لينهي اليمنيون الصراع في بلادهم والمضي قدماً نحو إحلال السلام وأن اندلاع صراع إقليمي أوسع يجازف بتقويض السلام في اليمن