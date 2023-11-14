آخر الاخبار

المبعوث الأميركي لليمن إلى جولة خليجية لدفع جهود السلام إسرائيل تشل مدينة غزة مع اشتعال أعنف الموجهات... وتحكم حصار المستشفيات الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي على كيفية انتهاء المشهد الحالي في غزة تفاصيل عن حرب غزة والمعركة النهائية.. وإلى أين تسير الأمور؟ واشنطن بوست تكشف عن إتفاق في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر فابريغاس يقتحم عالم التدريب في إيطاليا بلقيس فتحي: لا للغناء.. نعم للتبرّع تضامنا مع غزة.. شرم الشيخ للمسرح الشبابي دون مظاهر احتفالية تحيا فلسطين" أغنية سويدية تجتاح مظاهرات الغرب شرطة تعز تستعيد ثلاثة مولدات كهربائية وتضبط المطلوبين

المبعوث الأميركي لليمن إلى جولة خليجية لدفع جهود السلام

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات
عدد القراءات 289

 

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى الخليج هذا الأسبوع لدفع جهود السلام في البلاد. 

وأضافت الخارجية في بيان أن ليندركينغ «سيجتمع مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين لبحث الخطوات اللازمة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الولايات المتحدة».

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأميركي سيؤكد خلال زيارته أن «الفرصة سانحة لينهي اليمنيون الصراع في بلادهم والمضي قدماً نحو إحلال السلام وأن اندلاع صراع إقليمي أوسع يجازف بتقويض السلام في اليمن

إقراء أيضاً
شرطة تعز تستعيد ثلاثة مولدات كهربائية وتضبط المطلوبين
اليمن تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر لجنة إعادة إعمار غزة ومكاتب الأونروا
وزير الخارجية يناقش مع السفيرة البريطانية تطورات الأوضاع وجهود السلام في اليمن
السلطة المحلية بالمهرة تؤكد تنفيذ حكم  الإعدام بحق اثنين مدانين بالقتل
مجلس الأمن يصوت غدا على تجديد نظام العقوبات باليمن وولاية
دعما ومساندة للشعب الفلسطيني.. مهرجان طلابي جماهيري وبازار خيري بجامعة اقليم سبأ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول