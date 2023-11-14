المبعوث الأميركي لليمن إلى جولة خليجية لدفع جهود السلام

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى الخليج هذا الأسبوع لدفع جهود السلام في البلاد.

وأضافت الخارجية في بيان أن ليندركينغ «سيجتمع مع الشركاء اليمنيين والسعوديين والعمانيين والإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين لبحث الخطوات اللازمة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الولايات المتحدة».

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأميركي سيؤكد خلال زيارته أن «الفرصة سانحة لينهي اليمنيون الصراع في بلادهم والمضي قدماً نحو إحلال السلام وأن اندلاع صراع إقليمي أوسع يجازف بتقويض السلام في اليمن