فابريغاس يقتحم عالم التدريب في إيطاليا

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقتحم النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس عالم التدريب من خلال الإشراف على الفريق الأول لنادي كومو الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالية.وأعلن النادي الإيطالي الاثنين 13 نوفمبر، تعيين لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق مدرّبا مؤقّتا لفريقه.

وأضاف الفريق في بيان: “بعد أشهر عدة من التفكير الإستراتيجي، قرّر مجلس الإدارة أنّ تغيير الديناميكية هو أفضل شيء للنادي”.

وأقال كومو، صاحب المركز السادس في الدرجة الثانية، مدربه السابق مورينو لونغو، في سبتمبر الماضي بعد يومين من الفوز على أسكولي 1-0. ويسعى فابريغاس في أولى تجاربه بصفته مدرّبا أوّلا، إلى المراهنة على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية هذا الموسم، إذ يحتلّ فريقه المركز الثاني بفارق 89 نقطة عن المتصدّر بارما.

وقبل تعيينه مدرّبا مؤقّتا، يتولّى فابريغاس تدريب الفريق الرديف لكومو منذ أوت الماضي، “في انتظار تعيين مدرّب جديد”.

ولعب فابريغاس لأندية برشلونة، أرسنال، تشيلسي وموناكو الفرنسي، قبل إنهاء مسيرته في فريق كومو. كما خاض 110 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، وفاز معه بكأس أوروبا مرتين (2008، 2012) وكأس العالم (2010).