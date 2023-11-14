فابريغاس يقتحم عالم التدريب في إيطاليا بلقيس فتحي: لا للغناء.. نعم للتبرّع تضامنا مع غزة.. شرم الشيخ للمسرح الشبابي دون مظاهر احتفالية تحيا فلسطين" أغنية سويدية تجتاح مظاهرات الغرب شرطة تعز تستعيد ثلاثة مولدات كهربائية وتضبط المطلوبين اليمن تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر لجنة إعادة إعمار غزة ومكاتب الأونروا محلّل إسرائيلي.. العالم أصبح ينظر إلينا على أنّنا إرهابيون وزير الخارجية يناقش مع السفيرة البريطانية تطورات الأوضاع وجهود السلام في اليمن السلطة المحلية بالمهرة تؤكد تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين مدانين بالقتل مجلس الأمن يصوت غدا على تجديد نظام العقوبات باليمن وولاية
اقتحم النجم الإسباني السابق سيسك فابريغاس عالم التدريب من خلال الإشراف على الفريق الأول لنادي كومو الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالية.وأعلن النادي الإيطالي الاثنين 13 نوفمبر، تعيين لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق مدرّبا مؤقّتا لفريقه.
وأضاف الفريق في بيان: “بعد أشهر عدة من التفكير الإستراتيجي، قرّر مجلس الإدارة أنّ تغيير الديناميكية هو أفضل شيء للنادي”.
وأقال كومو، صاحب المركز السادس في الدرجة الثانية، مدربه السابق مورينو لونغو، في سبتمبر الماضي بعد يومين من الفوز على أسكولي 1-0. ويسعى فابريغاس في أولى تجاربه بصفته مدرّبا أوّلا، إلى المراهنة على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية هذا الموسم، إذ يحتلّ فريقه المركز الثاني بفارق 89 نقطة عن المتصدّر بارما.
وقبل تعيينه مدرّبا مؤقّتا، يتولّى فابريغاس تدريب الفريق الرديف لكومو منذ أوت الماضي، “في انتظار تعيين مدرّب جديد”.
ولعب فابريغاس لأندية برشلونة، أرسنال، تشيلسي وموناكو الفرنسي، قبل إنهاء مسيرته في فريق كومو. كما خاض 110 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، وفاز معه بكأس أوروبا مرتين (2008، 2012) وكأس العالم (2010).