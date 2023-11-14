بلقيس فتحي: لا للغناء.. نعم للتبرّع

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قامت المطربة بلقيس فتحي بإلغاء حفلها الذي كان من المقرّر أن تحييه في الكويت، كما أجلت طرح أغنيتها الخليجية “شذكرك بيا” حتى إشعار آخر، وذلك تعاطفا مع ما يشهده قطاع غزة من إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال، وقصف خلّف آلاف الشهداء الأبرياء، وفق ما أعلنته لوسائل إعلام عربية.

ولم تكتف المطربة العربية بذلك، بل نشرت فيديو على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” طالبت خلاله جمهورها العربي بالتبرّع من أجل فلسطين والمساهمة في توصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة.

وبلقيس فتحي، مغنية إماراتية من أصل يمني، من مواليد عام 1988، بدأت حياتها الفنية بإذاعة صوت الخليج، حيث قدّمت بعض الأغاني، وكانت شهرتها من خلال أغنيتها مع أبوبكر سالم. حصلت على عدة جوائز منها جائزة أفضل صوت نسائي شاب عام 2011 عبر استفتاء أجرته مجلتا “زهرة الخليج” و”الصدى” الإماراتيتان.

شاركت بالتمثيل في مسرحية “الفارس”، وقامت بغناء العديد من تترات (الشارات الموسيقية) المسلسلات والأعمال الفنية العربية. لها من الأغاني: “مجنون”، “القلب وما يهوى”، “أربع دقايق”، “طابت جروحي”، “زي ما أنا”، “تتربى في عزك”، “أراهنكم”، “ألف روح” وغيرها