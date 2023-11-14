تضامنا مع غزة.. شرم الشيخ للمسرح الشبابي دون مظاهر احتفالية

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تحت شعار “المسرح من أجل الإنسانية” ستنعقد في الفترة الممتدة بين الـ25 والـ30 من نوفمبر الجاري، فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، دون مظاهر احتفالية، على ما أعلنه مازن الغرباوي مدير المهرجان.

وقال الغرباوي: “تمّ إلغاء أيّ مظاهر احتفالية في افتتاح المهرجان بسبب الأوضاع في غزة وبدلا من ذلك ستتمّ إقامة افتتاحية من خلال أوبريت للمايسترو نادر عباسي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بعنوان “ملحمة الحياة” بمشاركة أكثر من 30 فنانا مصريا وعربيا”، وفق ما نقله موقع القدس العربي.

وجاءت معلّقة المهرجان تجسيدا لنضالات الشعب الفلسطيني، سيما الأم الفلسطينية، حيث أتى الملصق الدعائي باللونين الأبيض والأسود، حدادا على أرواح الآلاف من الشهداء الأبرياء الذين اغتالتهم آلة القتل للمحتل.

وحملت المعلّقة صورة أم فلسطينية وهي تحمل بين ذراعيها رضيعها، وكأنّها تقيه من القصف العشوائي للمحتل، ووشّحت الصورة بخارطة فلسطين وشعار المهرجان في نسخته الثامنة “المسرح من أجل الإنسانية”.

وكانت الفنانة والرئيس الشرفي للمهرجان سميحة أيوب ردّت على سبب عدم تأجيل المهرجان أو إلغائه في ظل أحداث غزة قائلة: “هناك من يتساءل لماذا لم نقم بإلغاء المهرجان؟ فمهرجاننا ليس مهرجانا لعرض الفساتين والماركات العالمية وآخر ابتكارات مستحضرات التجميل، ولكنّه مهرجان ثقافي، هناك من يُحارب في الجبهة ونحن هنا نحارب بأدواتنا، الثقافة والقوة الناعمة التي تصيغ وجدان المواطن.. لأجل كل ما سبق كان لا بدّ أن يُقام المهرجان، لأنّه في خدمة الإنسان والإنسانية”.

وكانت عدّة المهرجانات الفنية قد قرّرت تأجيل دوراتها إلى حين إشعار آخر تضامنا مع أحداث غزة، مثل مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الموسيقى العربية. وتحمل الدورة الجديدة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي اسم الفنانة سميرة محسن، وسيتمّ تكريم عدد من النجوم المصريين والعرب، منهم: حمزة العيلي، محمد فهيم، ميمي جمال، ياسر صادق، عمرو دوارة، أسعد فضة، دليلة المفتاحي وغيرهم.