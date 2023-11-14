شرطة تعز تستعيد ثلاثة مولدات كهربائية وتضبط المطلوبين

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استعادت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز 3 مولدات مسروقة وماطور مرشات تابعة لمواطنين وعدداً من الكيبلات وكميات من الديزل تابعة لمشروع الصنة في مديرية المعافر.
وأكد مدير شرطة مديرية المعافر العقيد أنور البريهي، ضبط 3 مطلوبين بقضايا السرقة بعد عملية رصد وتحرٍ دقيقة، وتم إيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهة الاختصاص