شرطة تعز تستعيد ثلاثة مولدات كهربائية وتضبط المطلوبين

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استعادت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز 3 مولدات مسروقة وماطور مرشات تابعة لمواطنين وعدداً من الكيبلات وكميات من الديزل تابعة لمشروع الصنة في مديرية المعافر.

وأكد مدير شرطة مديرية المعافر العقيد أنور البريهي، ضبط 3 مطلوبين بقضايا السرقة بعد عملية رصد وتحرٍ دقيقة، وتم إيداعهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهة الاختصاص