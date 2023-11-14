شرطة تعز تستعيد ثلاثة مولدات كهربائية وتضبط المطلوبين اليمن تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر لجنة إعادة إعمار غزة ومكاتب الأونروا محلّل إسرائيلي.. العالم أصبح ينظر إلينا على أنّنا إرهابيون وزير الخارجية يناقش مع السفيرة البريطانية تطورات الأوضاع وجهود السلام في اليمن السلطة المحلية بالمهرة تؤكد تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين مدانين بالقتل مجلس الأمن يصوت غدا على تجديد نظام العقوبات باليمن وولاية دعما ومساندة للشعب الفلسطيني.. مهرجان طلابي جماهيري وبازار خيري بجامعة اقليم سبأ هل تبدد حلم التعاقد مع محمد صلاح؟.. الاتحاد السعودي يقدم عرضا خياليا لضم مهاجم عالمي إرتفاع شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 11 ألفاً و240 شهيداً وخروج 25 مستشفى عن الخدمة شروط حماس لإطلاق سراح الأسرى.. تقارير عبرية تكشف المطلوب من العدو الصهيوني
أعربت الجمهورية اليمنية عن ادانتها واستنكارها لاستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد اليوم لمقر اللجنة القطرية لإعادة الاعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها هذا الاعتداء يعد خرقا سافرا للقانون الدولي الانساني، وكافة القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم والممارسات، والعمل على وقف إطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت الخارجية التأكيد ان السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، هو بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.