اليمن تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر لجنة إعادة إعمار غزة ومكاتب الأونروا

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعربت الجمهورية اليمنية عن ادانتها واستنكارها لاستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد اليوم لمقر اللجنة القطرية لإعادة الاعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها هذا الاعتداء يعد خرقا سافرا للقانون الدولي الانساني، وكافة القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم والممارسات، والعمل على وقف إطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت الخارجية التأكيد ان السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، هو بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.