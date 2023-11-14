وزير الخارجية يناقش مع السفيرة البريطانية تطورات الأوضاع وجهود السلام في اليمن

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عقد لقاء جديد بين وزير الخارجية أحمد بن مبارك اليوم و سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف.
وناقش تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وجهود إحلال السلام وإحياء العملية السياسية.
و تطرق الجانبان للدعم التنموي المطلوب وبناء القدرات في القطاعات الحيوية لتمكين الحكومة من رفع كفاءة مستوى الأداء في المرافق والمؤسسات.
وجدد بن مبارك إدانة اليمن لتمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في سفك دماء الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة وارتكاب الفظائع والجرائم ضد الانسانية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أخلاقي ينسجم مع المبادئ والقيم الإنسانية وفرض وقف فوري لإطلاق النار ومعاقبة مجرمي الحرب المسؤولين عن تلك الجرائم.
و أكدت السفيرة البريطانية من جهتها استمرار بلادها في بذل مساعيها للمساهمة في إحلال السلام في اليمن.