السلطة المحلية بالمهرة تؤكد تنفيذ حكم  الإعدام بحق اثنين مدانين بالقتل

الثلاثاء 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المهرة شرقي اليمن، يوم الاثنين، تنفيذ حكم القصاص رميا بالرصاص بحق اثنين مدانين بالقتل العمد.

وقال مركز إعلام المهرة، إنه جرى يوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام الشرعي في ساحة السجن المركزي بمحافظة المهرة بحق المدانين بالقتل: ( هـ ، م ، أ ، ع ) و ( س ، س ، م ، ك ).

وأضاف، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام وفقاً للأحكام الصادرة من محكمة الغيضة الإبتدائية والاستئناف والمحكمة العليا ومصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبناءً على توجيه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي.

وأكد أن الحكم نفذ بالإعدام رمياً بالرصاص بعد تلاوة رئيس نيابة استئناف المهرة القاضي إبراهيم محمد بن زين لوثيقة تنفيذ الحكم، وحضور القضاة من أعضاء النيابة العامة، وعدد من ضباط الأمن العام، وأولياء الدم، وأقرباء المدانين، وطبيبين من مستشفى الغيضة وحشد من المواطنين.

كما نفذ في في اليوم نفسة ، في السجن المركزي بالمهرة شرقي البلاد، حكم الإعدام بحق مواطن يمني يدعى "هيثم العدني"، قصاصا لقتله شخص عماني الجنسية قبل سنوات.

وقالت مصادر محلية، أنه جرى تنفيذ الحكم بعد فشل مساعي عدد من الوجهاء، لاقناع أولياء الدم بالعفو عن الجاني. يشار إلى أن الشاب اليمني، هيثم العدني، أقدم على قتل المواطن العماني قبل خمس سنوات.