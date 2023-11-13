دعما ومساندة للشعب الفلسطيني.. مهرجان طلابي جماهيري وبازار خيري بجامعة اقليم سبأ

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس /أحمد حوذان

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نظمت رئاسة جامعه اقليم سبأ لشؤون الطلاب بالتعاون مع جمعيه الاقصى مهرجاناً طلابي وبازار خيري متعدد الاركان ، دعما ومناصرة لاشقائنا في غزة وفلسطين

وخلال المهرجان القي نائب رئيس الجامعة الدكتور / علي سيف الرمال كلمه حيا فيها أبطال المقاومه ، في قطاع غزه لتصديهم لقوات الاحتلال الاسرائيلي في اجتياحها للقطاع

ودعا الى مساندة القضية الفلسطينية والتضامن مع أبناء والشعب الفلسطيني. وقال ان الحرب الحاليه في غزه أثبتت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحريته واشار الي حجم التضحيات التي يقدمها شعب فلسطين .

منوها بان اليمن ستظل خلف القضيه الفلسطينيه بالدعم والاسناد حتي يتم تحرير فلسطين .

وعبر عن شكره لابطال المقاومه وجهودهم في مقاومه العدو الصهيوني كما عبر عن تضامن شعبنا مع شعب ومقاومه غزه والنصر العظيم الذي حققوه في السابع من اكتوبر . ونوه الي الجرائم الاسرائيليه التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي..مطالبا الشعوب العربيه والعالميه بالوقوف الي جانب الشعب الفلسطيني لوقف العدوان علي غزه .

من جانبه أشار صالح حشوان أمين عام جمعيه الاقصي في محافظة مأرب الي أهميه معركه طوفان الاقصي في تحرير فلسطين.

وأضاف الي أن هزيمه اسرائيل ليست مستحيله حيث أثبت ابطال القسام انهم قادرون علي دحر العدو الصهيوني.

ولفت حشوان الي الدلائل التاريخيه التي تمكنت من هزيمه اليهود وتلقينهم هزائم كبيره خلال القرون الماضيه.

ونوه الي سيطره اللوبي اليهودي اليوم علي الموسسات العالميه للاقتصاد والاعلام وغيرها وتطرق الي بطولات ابطال المقاومه في تلقين اليهود دروسا قاسيه طوال مرحله الصراع مع اليهود وخاصه في معركه طوفان الاقصى .

من جهتهم عبر العديد من الناشطين والطلاب والطالبات في جامعة اقليم سبأ عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وعدوان ممنهج يستهدف وجوده على أرضه .

ونددوا بالجرائم والاباده الجماعيه التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه جراء القصف المتواصل منذ "7" من اكتوبر الشهر الماضي والذي اسفر عن استشهاد (11180) من بينهم استشهاد 198 كادرا طبيّا و49 صحفيّا و4609 أطفال وجرح عشرات الالاف.

ودعا المنظمين للحفل المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه لوقف العدوان الاسرائيلي علي غزه ومحاسبه المتسببين في جرائم الاباده بحق سكان غزه كما القيت في المهرجان العديد من القصائد الشعريه والفقرات الفنيه تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني تجاه العدوان الاسرائيلي الحالي علي قطاع غزه .

وشهد المهرجان العديد من الفقرات الإنشادية والفعاليات التضامنية والكلمات المعبرة عن روح الفداء والعزة والشموخ. بالاضافة الى البازار الخيري المتعدد الاركان دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني.

وتطرقت إلى مايعانيه أبناء غزة من قتل وتدمير وتهجير ممنهج من قبل العدو الصهيوني الذي يرتكب ابشع الجرائم بحق الأطفال والنساء واستهداف المستشفيات والمدارس