هل تبدد حلم التعاقد مع محمد صلاح؟.. الاتحاد السعودي يقدم عرضا خياليا لضم مهاجم عالمي

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض ضخم مقدم من جانب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ويرتبط لاوتارو مارتينيز بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2026، وحظي خلال السنوات الماضية، باهتمام أكبر أندية العالم وأبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه يدافع حتى الآن عن ألوان "النيراتزوري".

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها إن إدارة اتحاد جدة تستعد لتقديم عرض مالي ضخم بقيمة 240 مليون يورو، للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، بينما تبلغ القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" للأرقام والإحصائيات، نحو 100 مليون يورو.

العرض الذي وصفته الصحيفة الإسبانية بأنه "غير مسبوق في ضخامته"، قد يكون سببا لتعطل مفاوضات التجديد بين إدارة إنتر واللاعب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022 في قطر.

بينما شدد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، على عدم صحة ما أثير بشأن وصول عرض من نادي الاتحاد، لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويعتبر لاوتارو مارتينيز من الأعمدة الأساسية لفريق "النيراتزوري" وخطط المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، لكن عرض الاتحاد جاء ليوقف كل شيء ويجعل فكرة الرحيل واردة وبقوة.

ولا يتوقف العرض على مقابل بيع كبير فقط، ولكنه أيضا يتضمن راتبا خرافيا للاعب إنتر ميلان.

وشارك لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في 15 مباراة على مدار الموسم الحالي بكافة البطولات، تألق خلالها وسجل 14 هدفا وصنع 2، ليقود الفريق للتأهل مبكراً لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، أكثر الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى اتحاد جدة على مدار الفترة الماضية.