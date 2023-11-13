شروط حماس لإطلاق سراح الأسرى.. تقارير عبرية تكشف المطلوب من العدو الصهيوني

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن شروط حركة حماس لإطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية، بينما أكدت تقارير أن عدداً منهم وصل مصر بدون مقابل.

وكشف موقع “مكان” الإسرائيلي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن حركة حماس اشترطت إدخال 7 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة، قبل إخلاء سبيل المحتجزين لديها.

وأضاف الموقع أن الحركة أعربت عن استعدادها لإخلاء سبيل المحتجزين المدنيين الأحياء وحملة جنسيات أجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينيا لم يتم اعتقالهم لأنشطة مسلحة.

كما تطالب حماس بتمديد وقف إطلاق النار لوقت أطول يستمر أياماً” وإدخال كميات كبيرة من الوقود، ومن المقدر أنه في حال المضي قدماً في صفقة الأسرى فإن ذلك سيتم بشكل تدريجي وعلى عدة دفعات.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن تفاؤل حذر بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق، وقالوا: “إن الحرب في غزة لن تتضرر، حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار لعدة أيام”.

كما ذكر الموقع أن حماس ستطلق سراح 35 مجندة إسرائيلية لديها، بينها الإفراج عن 35 أسيرة فلسطينية لدى إسرائيل.

فيما ذكرت القناة 12 العبرية تفاصيل مختلفة عن الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى، حيث سيتم إطلاق سراح نحو 80 أسيراً على مراحل، مدنيين وليسوا جنوداً. وسيتم التركيز على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. وفي مقابل ذلك ستوافق إسرائيل على هدنة لبضعة أيام ، بين 3 و5 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال الوقود إلى القطاع وسيتم إطلاق سراح عدد مماثل من الأسرى الفلسطينيين معظمهم نساء وأطفال ومسنين مقابل إطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين.

وأمس أفادت وكالة سبوتنيك الروسية أن الدفعة الأولى من المواطنين الروس، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة وصل إلى مصر، بينما سبق وتحدثت تقارير روسية أن حماس أعربت عم استعدادها لإطلاق سراح من يحمل الجنسية الروسية من الأسرى لديها بدون مقابل.