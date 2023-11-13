مسلحون حوثيون يحاصرون منزل رجل أعمال كبير في صنعاء ..تفاصيل

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فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، الاثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، حصاراً على منزل رجل الأعمال توفيق الخامري في العاصمة المختطفة صنعاء.
وذكر الخامري، في بلاغ للجهات الأمنية، أن حملة أمنية يقودها القيادي الحوثي ناصر العرجلي وتضم أكثر من 30 طقماً من عناصر الحوثي في قوات الأمن الخاص، وقوات النجدة، وقسم شرطة 7 يوليو لا تزال تحاصر منزله منذ صباح اليوم.
وأفاد الخامري، بأن مسلحي الحوثي قطعوا الطرق المؤدية إلى منزله ومنعوا أي شخص من الدخول إلى المنزل، كما انتشروا في أسطح المنازل المجاورة، لمنع أفراد أسرته من الدخول والخروج من وإلى المنزل.